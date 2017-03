”اب یہ دل کی گہرائی سے ۔۔۔“پشاور زلمی کے مداح نے سر منڈوا کر تصویر شیئر کی تو ڈیرن سیمی بھی میدان میں آگئے ،جاوید آفریدی کو انوکھے طریقے سے وعدہ یاد کر ا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل فائنل کی جیت کے بعدوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیرن سیمی کا جاوید آفریدی کو چیلنج پر عملد ر آمد کرنے کا مطالبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ہانگ کانگ میں سر منڈواتے ہوئے تھی ڈیرن سیمی نے جاوید آفریدی کو اپنا وعدہ یاد کر ایا اور اب ایک بار پھر ڈیرن سیمی نے اپنا وعدہ یاد کرانے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کر لیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پشاور زلمی کے ایک مداح بچے نے جب اپنا سر منڈوا کر تصویر شیئر کی تو ڈیرن سیمی نے بھی فوری جواب دیا اور اس ٹوئٹ پر کہا کہ اب یہ بچہ دل کی گہرائیوں پشاور زلمی ہے ۔ڈیرن سیمی نے بچے کو سر منڈوانے پر داد بھی دی ۔واضح رہے کہ ڈیرن سیمی جاوید آفریدی کو بار بار وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ڈیرن سیمی نے بچے کے سر منڈوانے پر رد عمل دیا ہے تاکہ جاوید آفریدی کو وعدہ یاد دلا یا جا سکے ۔

Now he's @PeshawarZalmi to the core.. well done https://t.co/KUFnDXMNPt