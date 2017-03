ڈیرن سیمی کے چیلنج پر جاوید آفریدی کھل کر سامنے آگئے ،نیا چیلنج کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل فائنل میں جیت کے بعد جاوید آفریدی کو عجب مشکل کا سامنا ہے ،ایک طرف دن بدن ڈیرن سیمی کے سر منڈوانے کے مطالبے میں اضافہ ہو رہا ہے تو د وسری طرف جاوید آفریدی اس مطالبے سے راہ فرار چاہتے ہیں۔میڈ یا سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے تو جاوید آفریدی نے کہا کہ پشاور زلمی کے کھلاڑیوں کو عمرے پر لے کر جائیں گے اور پھر ہم سب سر بھی منڈوائیں گے لیکن اب وہ فوری طور پر سر منڈوانے سے کتراتے ہوئے نظر آرہے ہیں ،یہ ہی وجہ ہے کہ جاوید آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈ یو پیغام جاری کر کے ڈیرن سیمی کو نیا چیلنج دینے کی پیشکش کی ہے ۔

ٹوئٹر پر ویڈیو پیغام دیتے ہوئے جاوید آفریدی نے ڈیرن سیمی کو کہا کہ تم میرے بالوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو ،میں اپنے بالوں کے لیے اشتہار بنوا چکا ہوں ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے بات تم سے زیادہ اچھے ہیں اس لیے نئے جذبے کے ساتھ کچھ اور کرتے ہیں ۔جاوید آفریدی نے ڈیرن سیمی کو پیشکش کی کہ کسی دوسرے چیلنج پر عملد ر آمد کرتے ہیں ۔

شاہ رخ خان نے جاوید آفریدی کو ایسی پیشکش کردی کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے ،مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں

ویڈیو جاری

Hey bro @darrensammy88 let's try another challenge. Make it #ZalmiChallenge so it gets easy for other @PeshawarZalmi mates too, @dmalan29 ???? pic.twitter.com/AVCqhk2uXp