پشاور زلمی کے مداح نے سرمنڈوا کر ڈیرن سیمی کا چیلنج پورا کر دیا

لاہور (صباح نیوز) پاکستان سپر لیگ 2 (پی ایس ایل) فائنل کی جیت کے بعد پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے اپنا وعدہ یاد کرانے کے لئے انوکھا طریقہ اختیار کر لیا۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پشاور زلمی کے ایک مداح بچے نے جب اپنا سرمنڈوا کر تصویر شیئر کی تو ڈیرن سیمی نے بھی فوری جواب دیا اور اس ٹویٹ پر کہا کہ اب یہ بچہ دل کی گہرائیوں سے پشاور زلمی ہے۔ ڈیرن سیمی نے بچے کو سرمنڈوانے پر داد بھی دی۔

واضح رہے کہ ڈیرن سیمی جاوید آفریدی کو بار بار ٹنڈ کروانے کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ڈیرن سیمی نے بچے کے سرمنڈوانے پر ردعمل دیا ہے تاکہ جاوید آفریدی کو وعدہ یاد دلایا جا سکے۔

Now he's @PeshawarZalmi to the core.. well done https://t.co/KUFnDXMNPt