محمد عرفان کے بعد ذوالفقار بابر اور شاہ زیب حسن بھی الزامات سے بری، پی ایس ایل کھیلتے رہیں گے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی )نے کرپشن سکینڈل کے معاملے پر محمد عرفان کو کلیئر کرنے کے بعد ذوالفقار بابر اور شاہ زیب حسن کو بھی الزامات سے بری قرار دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل میں کرپشن کے معاملے پر شاہ زیب حسن اور ذوالفقار بابر سے بھی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور انہیں کلیئر قرار دیدیا ہے۔

پی سی بی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں کھلاڑیوں پی ایس ایل فرنچائز میچ کھلا سکتی ہیں لیکن یہ دونوں کھلاڑی پی سی بی کی نگرانی میں رہیں گے۔

واضح رہے کہ شاہ زیب حسن کو کرپشن تحقیقات کیلئے گزشتہ روز میچ کے دوران ہی میدان سے باہر بلا لیا گیا تھا جبکہ ذوالفقار بابر سے بھی تحقیقات کی گئی تھیں تاہم اب یہ دونوں کھلاڑی الزامات سے بری ہو گئے ہیں۔

یاد رہے کہ پی ایس ایل میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی بناءپر پی سی بی نے شرجیل خان اور خالد لطیف کو معطل کردیا تھا جبکہ محمد عرفان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ''ٹوئٹر'' پر جاری ایک پیغام میں تصدیق کی ہے کہ ذوالفقار بابر اور شاہ زیب حسن سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور وہ پی ایس ایل کھیلتے رہیں گے۔

