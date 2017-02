کراچی کنگز کی شکست، ٹوئٹر پر ”جگتوں“ کا سیلاب، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مداحوں میں 'اتحاد' ہو گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کو شکست دی جو اس کی مسلسل دوسری شکست ثابت ہوئی۔ اس شکست کے باعث جہاں ٹیم کے کھلاڑی مایوس اور افسردہ نظر آئے وہیں سوشل میڈیا صارفین بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر “ پر کراچی کنگز کے مداحوں نے اپنی ٹیم کوآڑے ہاتھوں لیا تو لاہور قلندرز کے مداح ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے اور طرح طرح کی مزاحیہ تصاویر اور دلچسپ ٹویٹس کرتے رہے۔ صارفین کی جانب سے کی جانے والی چند دلچسپ ٹویٹس مندرجہ ذیل ہیں جنہیں پڑھ کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔

Kai Kai Quetta! @TeamQuetta won the second one on the trot and this time by 7 wickets! #HBLPSL #AbKhelJamayGa #QGvKK pic.twitter.com/SZI8fk0Lbf