اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی، پی سی بی نے ناصر جمشید کو معطل کردیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ میں سپاٹ فکسنگ سکینڈل کی زد میں آنے والے کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ، خالد لطیف اور شرجیل خان کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹر ناصر جمشید کو بھی معطل کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل میں کھلاڑیوں اور بکی کے مابین مبینہ طور پر رابطہ کار کا کام کرنے والے ناصر جمشید کو معطل کردیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ایس ایل نجم سیٹھی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پی سی بی نے قومی کرکٹر ناصر جمشید کو اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کرنے پر ہر طرح کی کرکٹ سے معطل کردیا ہے۔

واضح رہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی خالد لطیف کو مبینہ طور پر ناصر جمشید نے ہی بکی یوسف سے ملاقات کرنے کا پیغام دیا تھا۔ ناصر جمشید پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہیں بلکہ وہ لندن میں کوچنگ کورس کر رہے ہیں۔

PCB has provisionally suspended Nasir Jamshed from all forms of cricket for violating its anti-corruption code @TheRealPCB