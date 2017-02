سیم بلنگز کی ایک اور ویڈیو منظرعام پرآ گئی۔۔۔ اس مرتبہ بھنگڑے کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی کرکٹر سیم بلنگز پاکستان کے قومی لباس شلوار قمیص کے اتنے گرویدہ ہوئے کہ اسے پہن کر بھنگڑا کرنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی لیکن اب ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں وہ بھنگڑا تو ڈال رہے ہیں لیکن اس کیساتھ ہی ایک ایسا گانا بھی گا رہے ہیں کہ سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔

میچ میں وقفے کے دوران اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی ڈریسنگ روم میں گئے تو ان کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک کھلاڑی نے کیمرہ آن کر کے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ کیمرہ آن دیکھ کر سیم بلنگ کا موڈ بھی ”آن“ ہو گیا اور انہوں نے بے اختیار اپنے بازو بھنگڑے کے سٹائل میں ہوا میں بلند کر دئیے اور ساتھ ہی آنجہانی جنید جمشید کی آواز میں گایا گیا معروف ترین ملی نغمہ ”دل دل پاکستان، جان جان پاکستان“ گانا شروع کر دیا۔

سیم بلنگز برطانوی ہیں لیکن انگلش لہجے میں اردو ملی نغمے کے آواز ادا ہوئے تو بہت ہی بھلے بھی لگے۔ سیم بلنگز کی یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی گئی ہے جسے اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔

#ISLU Boys having fun in their off time between games. @sambillings and @finnysteve with some #DilDilPakistan ❤️???????? #CricketJorrayPakistan pic.twitter.com/8EahDFZ1cv