”ہر قیمت پر پی ایس ایل کا فائنل کھیلنے لاہور جاﺅں گا“ کیا لاہور قلندرز کے کپتان برینڈن میکالم نے واقعی یہ دبنگ اعلان کر دیا؟ حقیقت سامنے آ گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کے کپتان برینڈن میکالم کی جانب سے کسی بھی قیمت پر پاکستان آنے کے اعلان کا بیان سوشل میڈیا پر زور و شور سے گردش کر رہا ہے اور ٹوئٹر صارفین بھی اس پر بہت خوش ہیں کہ مال روڈ پر دھماکے کے باوجود بھی میکالم لاہور آنے کو تیار ہیں۔

Recieving luv from pak ppls tnx all u guys r awsm! gonna tell u i wil cm to pak in any cost if lahore qualify 4 final — Brendon McCullum (@MccullumB42) February 15, 2017

روزنامہ پاکستان کی ٹیم نے اس معاملے کی تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ جس اکاﺅنٹ سے برینڈن میکالم کا بیان جاری کیا گیا ہے وہ ان کے نام سے تو بنایا گیا ہے لیکن درحقیقت ناصرف یہ اکاﺅنٹ جعلی ہے بلکہ ٹوئٹر پر ان کے نام سے بنائے گئے تمام اکاﺅنٹ ہی اصلی نہیں ہیں۔

پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے خواہاں ٹوئٹر صارفین نے بھی اس بیان کو شیئر کرنا شروع کر دیا جس کے باعث یہ تاثر ابھرنے لگا کہ میکالم نے ہی یہ اعلان کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔

سوشل میڈیا پر یہ بیان سامنے آنے کے بعد خود برینڈن میکالم، پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) انتظامیہ اور لاہو رقلندرز کی انتظامیہ نے بھی اس معاملے کی تاحال کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ تو طے ہے کہ میکالم سے منسوب کیا جانے والا بیان ایک جعلی اکاﺅنٹ سے جاری کیا گیا ہے جس کے باعث اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

''I will go Lahore At any rate, if Lahore qualify for final''

Brendon McCullum ❤#HBLPSL #PSL2017 pic.twitter.com/0er22amzMC — #HBLPSL #HBLPSL 2017 (@GeoSuper_PK) February 14, 2017

I will go Lahore At any rate, if Lahore qualify for final ✌????#BrendonMcCullum ????????❤✌???? pic.twitter.com/DhK2URXXxD — Fahad Akther Raja (@iam_FahadRaja) February 14, 2017