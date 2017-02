لاہور قلندرز میں شامل جنوبی افریقہ کے کھلاڑی کرس گرین نے اپنی ایسی ویڈیو پوسٹ کردی کہ دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مثال مشہور ہے کہ جنہے لاہور نئیں ویکھیا او جمیا نئیں (جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا) ، پنجابی زبان بولنے والے لوگ تو اکثر یہ مثال دیتے نظر آتے ہیں لیکن اگر کسی دوسری زبان بولنے والا شخص یہی جملہ کہے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پی ایس ایل کا میلہ سج چکا ہے جس میں شامل غیر ملکی کھلاڑی ہر روز مختلف قسم کی ویڈیوز پوسٹ کرکے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کررہے ہیں ۔ ایسے میں جنوبی افریقہ کے کرکٹر کرس گرین جو لاہور قلندرز کی جانب سے پاکستان سپر لیگ کھیل رہے ہیں نے بھی اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ یہ ویڈیو لاہور قلندرز کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے شیئر کی گئی ہے جس میں کرس گرین تاریخی جملہ” جنہے لاہور نئیں ویکھیا او جمیا نئیں“ ادا کر رہے ہیں۔

ویڈیو دیکھیں

What?! Not been to Lahore, this one's for you from @Chrisgreen...????#DamaDamMast #ApnaLahore pic.twitter.com/TMqfoxnuBe