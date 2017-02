لاہور دھماکے نے گرانٹ ایلیٹ کو بھی ہلا کر رکھ دیا

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم لاہور قلندرز کے کیوی کھلاڑی گرانٹ ایلیٹ نے لاہور میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے پر پاکستانی مداحوں اور لوگوں سے اظہار ہمدردی پر مبنی ویڈیو پیغام جاری کردیا ہے۔گرانٹ ایلیٹ کا ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ حملے میں اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے افراد کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں جبکہ انھوں نے بہتری کی امید ظاہر کی۔

TapMad نے ہمہ وقت سرگرم رہنے والوں کے لئے انٹرٹینمنٹ کی نئی دنیا متعارف کروادی

ان کا کہنا تھا کہ 'دھماکے کے بعد لاہور میں موجود تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ لاہور کے عوام اور دیگر لوگ محفوظ ہوں گے اور سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا'۔یاد رہے کہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے گزشتہ روز اس وقت دھماکا ہوا تھا جب سینیئر پولیس افسران احتجاجی دھرنے میں بیٹھے کیمسٹ سے مذاکرات میں مصروف تھے۔دھماکے کے نتیجے میں ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 87 افراد زخمی ہوئے تھے۔

A message from @grantelliottnz of @lahoreqalandars for the Lahoris. STAY STRONG LAHORE! pic.twitter.com/bo63nSr6rH