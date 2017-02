پشاور زلمی کے کھلاڑی تمیم اقبال نے ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بنگلہ دیشی اوپنر تمیم اقبال پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی میں ایک بار پھر شامل ہوگئے۔

پشاور زلمی کے آفیشل فیس بک پیج پر جاری ویڈیو پیغام میں تمیم اقبال نے اپنی واپسی کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ مجھے دوبارہ دبئی آکر اور پشاور زلمی کی نمائندگی کرکے خوشی ہورہی ہے۔انہوں نے کہا کہ ٹیم نے اب تک ایونٹ کے تمام میچز میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں بھی ٹیم کے آئندہ میچز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال پاوں گا۔

واضح رہے بھارت کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی نمائندگی کے باعث تمیم اقبال نے تاخیر سے اپنی پی ایس ایل ٹیم پشاور زلمی کو جوائن کیا۔تمیم اقبال نے پی ایس ایل کے پہلے ایڈیشن میں پشاور زلمی کی جانب سے 268رنز بنا کر اپنی ٹیم میں سب سے زیادہ رنزبنانے والے کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کیا تھا ۔

