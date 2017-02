وزیراعظم، آرمی چیف اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو میچ دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں: نجم سیٹھی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چیئرمین نجم سیٹھی نے وزیراعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو فائنل دیکھنے کی دعوت دیدی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ”پی ایس ایل انتظامیہ اور فرنچائزز نے فائنل میچ لاہور میں کرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم وزیراعظم، چیف آف آرمی سٹاف اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو فائنل میچ دیکھنے کیلئے قذافی سٹیڈیم آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ “

واضح رہے کہ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ تقریباً 50 غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے پر آمادگی ظاہر کی ہے جن کا تعلق سری لنکا، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش سے ہے۔

