”یہ ہیں اصلی فاتح۔۔۔!“ جاوید آفریدی پی ایس ایل کی ٹرافی لے کر ایسے لوگوں کے درمیان پہنچ گئے جو اسے چھونے کا خواب دیکھتے تھے، وہ کام کر دکھایا جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیکنڈ ایڈیشن کی ٹرافی جیتی تو ٹیم کے مالک جاوید آفریدی نے اس ٹورنامنٹ میں قوم کے دل جیتنے کا مشکل ترین کارنامہ سرانجام دیا اور یہیں پر بس نہیں کی بلکہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔



جاوید آفریدی جیتی ہوئی ٹرافی کے ساتھ مختلف جگہوںپر دورہ کر رہے ہیں اور مشہور و معروف شخصیات کیساتھ ملاقاتیں کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اس دوران وہ ان عام نوجوانوں کو بھی نہیں بھولے جو کرکٹ تو گلی میں کھیلتے ہیں لیکن ان کے خواب آسمان چھونے کے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ اگر انہوں نے اپنی محنت کا سلسلہ جاری رکھا تو ان میں سے کئی نوجوان مستقبل میں پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہوں گے۔



جاوید آفریدی جیسے ہی ٹرافی لے کر نوجوانوں کے ہجوم میں پہنچے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے ان یادگار لمحات کو محفوظ کرنے کیلئے اپنے اپنے موبائل فونز نکال لئے اور سیلفیز لینے کے علاوہ جاوید آفریدی، پی ایس ایل ٹرافی اور محمد اکرم کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے لگے۔ نوجوانوں نے اس موقع پر پشاور زلمی کے حق میں نعرے بازی کیساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کرکٹ کے حق میں بھی نعرے بازی کی۔



جاوید آفریدی نے یہ تصاویر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کیں اور لکھا کہ ” اپنے لوگوں اور مٹی سے پیار کرتا ہوں! یہ ہے زلمی کی اصل طاقت۔ جیتی ہوئی ٹرافی گلی کرکٹ کھیلنے والوں کے درمیان ہے اور یہ لوگ ہی اصل فاتح ہیں۔“

Love my soil & my people ! This is called Zalmi's real strength. Winning Trophy amongst the street cricketers. They r the real winners. pic.twitter.com/aLOp57JXuO