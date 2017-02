لاہور قلندرز کی جیت پر وہاب ریاض اور اہلیہ کے درمیان دلچسپ مکالمے نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کا دوسرا سیزن آگے بڑھنے کیساتھ ساتھ مزید سخت اور دلچسپ مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب 4 ٹمیں ناک آﺅٹ راﺅنڈ میں چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی کھلاڑیوں اور ان کے عزیزوں کو اپنی اپنی ٹیم کی فکر بھی لاحق ہے۔

پیرکو کھیلے گئے واحد میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی تو پشاورزلمی کی جانب سے کھیلنے والے فاسٹ باﺅلر وہاب ریاض کی اہلیہ نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ”کیا دلچسپ مقابلہ تھا، لاہور قلندرز مبارک ہو، اب پاکستان سپر لیگ میں کوئی بھی ٹیم آگے بڑھ سکتی ہے اور فائنل تک پہنچ سکتی ہے۔“

وہاب ریاض بھی اہلیہ کے ٹویٹ کے جواب میں چپ نہ رہے سکے اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”جان“ باقی ٹیموں کی فکر چھوڑو پشاور زلمی کی فکر کرو، آپ کو پشاور زلمی کو سپورٹ کرنا ہوگا ورنہ لاہور صرف تین گھنٹے دور ہے۔“

وہاب ریاض کی ٹویٹ کے جواب میں ان کی اہلیہ نے بھی دلچسپ جواب دیا کہ ”میں پشاور زلمی ہی کو سپورٹ کر رہی ہوں، آخر میں جیت تو پاکستان ہی کی ہونی ہے اور ویسے بھی ”جان!“ آپ میری فکر نہیں کریں بس آخری دو میچوں میں جیت کو یقینی بنائیں ورنہ آپ کو لاہور مجھ سے پہلے ہی واپس جانا پڑے گا۔“

1/2) @wahabviki Mao I'm supporting @PeshawarZalmi . By the way in the end it will be a win for Pakistan . #HBLPSL #AbKhelJamayGa

2/2) By the way u don't have to worry about me love @WahabViki Make sure you win your last 2 games otherwise u have to fly back before me ????