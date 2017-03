پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اب تک کا سب سے خوبصورت وعدہ پورا کر دیا۔۔۔ جان کر آپ کے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان لانے میں اہم کردار ادا کیا جس پر پاکستان بھر میں ان کی عزت اور قد میں بہت اضافہ ہوا ہے۔

جاوید آفریدی نے پشاور زلمی کی جیت کے بعد جیتی ہوئی ٹرافی آرمی پبلک سکول (اے پی ایس) پشاور لے جانے اور طلباءکے ساتھ جشن منانے اور ان کے چہروں پرمسکراہٹیں بکھیرنے کا وعدہ کیا تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔



جاوید آفریدی ٹرافی کے ساتھ اے پی ایس پہنچے تو طلباءخوشی سے نہال ہو گئے اور پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوانے لگے۔ اے پی ایس سکول کی خواتین اساتذہ نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور پوری دنیا میں دھوم مچا دینے والی پی ایس ایل کی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔



جاوید آفریدی نے اس پورے ”دورہ“ کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر شیئر کیں اور اپنے پیغام میں کہا کہ”بالآخر اے پی ایس پشاور میں ٹرافی اور طلباءکے چہروں پر مسکراہٹیں واپس لانے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ مجھے اس پر بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔“

پاکستانیوں نے اپنا وعدہ اور اے پی ایس طلباءکی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کی اس کاوش کو خوب سراہا ہے اور ہر جانب سے ان کیلئے تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں۔

Finally the promise fulfilled to bring back the smiles & trophy vd our APS Peshawar.Feel proud to b APSCION. #PSLTrophyTour #ZalmiChampions pic.twitter.com/SYBjlpdSAh