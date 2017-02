اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف فتح کے بعد بلا ہاتھ سے گرا کر کس بات کی نقل کی اور ایسا کیوں کیا؟ گرانٹ ایلیٹ بھی میدان میں آ گئے۔۔۔ تاریخی اور یادگار اقدام کی دلچسپ وجہ بتا دی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ہر گزرتے دن کیساتھ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہونے والا آخری میچ بھی انتہائی سنسنی خیز رہا جو لاہور قلندرز نے آخری اوور میں گرانٹ ایلیٹ کے چھکے کی بدولت جیت لیا لیکن اس کے بعد گرانٹ ایلیٹ کی ”تاریخی حرکت“ نے اسے مزید یادگار بنا دیا۔

شادی کے سیزن میں اس چیز سے بال دھونے سے ان میں ایسی چمک آئے گی کہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوجائیں گے

گرانٹ ایلیٹ نے فتح کا جشن کچھ اس طرح منایا کہ ہر کسی کی خوشی دوبالا ہو گئی اور شائقین کرکٹ کے ساتھ کرکٹ پنڈتوں نے بھی اسے پی ایس ایل میں اب تک کسی کی ٹیم کی جانب سے فتح کا جشن منانے کیلئے اختیار کیا گیا سب سے بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ گرانٹ ایلیٹ نے آخری اوور کی دوسری گیند پر محمد سمیع کو زوردار چھکا رسید کر کے ٹیم کو فتح دلائی اور پھر اپنا بلا ہاتھ سے گرا دیا جسے ”بیٹ ڈراپ“ کا نام دیا گیا۔

ان کے اس انداز پر شائقین نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا اور ہر جانب گرانٹ ایلیٹ کے اس انداز کا چرچہ ہو گیا اور اب کرکٹر نے خود بھی اس کے پیچھے چھپی وجہ بتا دی ہے۔ایلیٹ کا کہنا ہے کہ بلا گرا کر وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ”خواتین و حضرات!!! کام کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔“ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ ”ایسے کرتے ہیں، بلے بازی!“

Just, you know, doing that last over, six to win it thing that he does #PSL #hairyjavelin pic.twitter.com/UdbBhOvCbz