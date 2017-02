کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف عمدہ پرفارمنس، شاہد آفریدی اور اہلیہ کا ٹوئٹر پر دلچسپ مکالمہ، سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف عمدہ اننگز کھیل کر پشاور زلمی کو یادگار فتح دلانے والے شاہد آفریدی کی اہلیہ بھی میدان میں آ گئیں اور میچ جتوانے پر خوبصورت پیغام جاری کر دیا جس کے جواب میں شاہد آفریدی نے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں مشکل وقت میں 27 گیندوں پر 45 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو فتح دلا دی۔ پشاور زلمی کی جیت اور شاہد آفریدی کی ”بوم بوم“ بلے بازی پر ان کی اہلیہ نے ٹوئٹر پر شاہد آفریدی کی ایک تصویر جاری کی اور لکھا کہ ”الحمد اللہ! بہت ہی اچھے شوہر پر مجھے بے حد فخر ہے۔“

شاہد آفریدی بھی اہلیہ کے اس پیغام پر پھولے نہیں سمائے اور فوراً جواب دیا کہ ” مجھے بھی آپ پر فخر ہے۔ میں ہمیشہ 2 اننگز کھیلتا ہوں، ایک اپنے مداحوں کو خوش کرنے کیلئے اور ایک آپ کو خوش کرنے کیلئے۔“

Proud of u too. Always playing 2 innings , one to keep my fans happy and the other to keep you happy???? https://t.co/93MzT5xUec