وہاب ریاض کی گیند لگنے سے عمر گل کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، پی ایس ایل سے باہر ہو گئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑی عمر گل بازو میں انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔

شادی کے سیزن میں اس چیز سے بال دھونے سے ان میں ایسی چمک آئے گی کہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوجائیں گے

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے خلاف میچ میں وہاب ریاض کی ایک گیند عمر گل کے بازو پر جا لگی جس کے باعث ان کی ہڈی میں فریکچر ہوا۔ ایکسرے رپورٹ میں فریکچر کی تصدیق ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق وہ کم از کم ایک ہفتے سے پہلے کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پی ایس ایل سے باہر ہو گئے ہیں۔

عمر گل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایکسرے رپورٹ جاری کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ ” میچ کے دوران میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، برائے مہربانی میری جلد صحت یابی اور پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی کامیابی کیلئے دعا کریں۔ ”

عمر گل کی جانب سے ایکسرے رپورٹ شیئر کرنے پر وہاب ریاض بھی میدان میں آ گئے اور اپنے پیغام میں کہا کہ ” عمر گل کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ بھائی! تمہارے بہت جلد صحت یاب ہونے کی خواہش ہے، تم ایک فائٹر ہو اور انشاءاللہ بہت جلد اس سے نکل جاﺅ گے، تم جانتے ہو کہ یہ دانستہ نہیں تھا۔“

Really sorry to hear @mdk_gul Wish a quick recovery.bro . Ur a fighter n u ll get through it INSHALLAH. U knw it was not intentional .