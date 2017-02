جاوید آفریدی نے دبئی سٹیڈیم میں افغانستان کے جھنڈے کو چوم لیا ،سوشل میڈ یا پر شدید تنقید

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کی جانب سے افغانستان کے جھنڈے کو چومنے کے اقدام پر سوشل میڈ یا پر عوام نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا یا ۔



تفصیل کے مطابق دبئی میں پی ایس ایل کے میچ کے دوران جاوید آفریدی نے اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کے ہاتھ میں افغانستان کے جھنڈے کو دیکھ کر اسے چوم لیا ۔سوشل میڈ یا پر اس تصویر کے سامنے آنے پر عوام نے جاوید آفریدی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کے اس اقدام کی مذمت کی ۔عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف افغانستان پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچانے کے در پے ہے اور دوسری جانب جاوید آفریدی اسی ملک کے پرچم کو چوم رہے ہیں ۔

They burn our flags and kill our soldiers, but what the hell on earth made @JAfridi10 to kiss an #Afghan flag.#PTIForUnitedPakistan pic.twitter.com/O5XwqqQ85k