لاہور میں پی ایس ایل فائنل، عمران خان کے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر ایسی تصاویر جنہیں دیکھ کر اس دوہرے معیار پر پاکستانیوں کو بھی غصہ آ جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک جانب پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا فائنل لاہور میں کرانے کے فیصلے کو پاگل پن قرار دیا ہے تو دوسری جانب دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے خیبرپختونخواہ میں ایسا کام کر کے فخر کا اظہار کیا کہ ان کے دہرے معیار پر پاکستانیوں کو بھی غصہ آ جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق صوبہ خیبرپختونخواہ کی انتظامیہ نے رواں سال جنوری میں سوات کے علاقے مالم جبہ میں بین الاقوامی سکینگ کے مقابلے کرائے جس میں دنیا بھر کے غیر ملکی کھلاڑی شریک ہوئے۔ یہ مقابلے پاک فضائیہ کے زیر اہتمام ہوئے جس میں مراکش، سلواکیہ، سری لنکا، یونان، افغانستان، ترکی، یوکرائن، تاجکستان اور پاکستان کے 50 مرد اور 10 خواتین کھلاڑی شریک ہوئیں۔

عمران خان نے مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں کی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری کیں اور بڑے فخر سے کہا کہ ”پاکستانیوں کیلئے فخر کا لمحہ۔۔۔ بہتر سیکیورٹی اور خیبرپختونخواہ حکومت کی کوششیں انٹرنیشنل سکینگ مقابلوں کو 11 سال بعد مالم جبہ میں واپس لے آئیں۔“

Proud Pakistani moment: improved security & KP govt efforts bring Int skiing competition back to Malam Jabba Swat after 11 yrs pic.twitter.com/EP7HLbB811

جب کپتان اپنی حکومت کے کارنامے پر خوش ہو رہے تھے تو دیگر پاکستانی بھی ان کی کامیابی کو سراہتے ہوئے ان کی خوشی میں شریک ہوئے تھے اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی کھیلوں کے مختلف ایونٹس کے کامیاب انعقاد کیلئے دعائیں کی تھیں جو شائد قبول ہو گئیں اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میچ کی میزبانی قذافی سٹیڈیم کو مل گئی۔

لیکن کپتان اس پر خوش نظر نہیں آئے اور اسے سراسر پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج، رینجرز اور پولیس کے دستوں کی گشت اور سڑکیں بند کرنے سے دنیا کو بہتر پیغام نہیں جائے گا اور اگر خدانخواستہ کوئی انہونی ہو گئی تو پھر 10 سال بھی کرکٹ واپس نہیں آئے گی۔

For the first time FSI approves int skiing competition in Malam Jabba Swat. Another gt achievement of KP govt pic.twitter.com/ApHbuih7nx