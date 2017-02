پی ایس ایل کے بقیہ میچوں میں ڈی آر ایس سسٹم استعمال کرنے کا فیصلہ

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ایک اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے بقیہ میچوں میں ڈی آر ایس سسٹم کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے جس کے باعث ایمپائروں کے غلط فیصلوں کا تناسب کم ہو گا اور میچ بھی انتہائی دلچسپ ہو جائیں گے۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے پلے آف میچز کے دوران ڈی آر ایس سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ اس سسٹم کے استعمال کے ساتھ دونوں ٹیموں کو ایک ایک ریویو لینے کا موقع دیا جائے گا۔

Another first from #HBLPSL. DRS to be used in the #HBLPSL playoff matches.