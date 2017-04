’تم کبھی بھی۔۔۔‘ لیڈی ڈیانا کا شہزادہ چارلس کو وہ طعنہ جس کے بعد ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوسکے، یہاں تک کہ ہنی مون پر بھی خطرہ تھا کہ۔۔۔ نئی کتاب میں تہلکہ خیز انکشافات نے شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا

لندن (نیوز ڈیسک) شہزادی ڈیانا اور ان کے شوہر شہزادہ چارلس کی محبت اور جدائی کی داستان اب تک بہت سی کتب میں بیان کی جا چکی ہے لیکن پہلی بار ایک نئی کتاب میں وہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے جس نے دونوں کے تعلقات میں دراڑ ڈالی، جو بعد اتنی گہری ہو گئی کہ معاملہ علیحدگی تک پہنچ گیا۔

ڈیلی سٹار کی رپورٹ کے مطابق تاریخ دان سیلی بیڈل سمتھ نے اپنی کتاب Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Llife میں انکشاف کیا ہے کہ شہزادہ چارلس اور ڈیانا کا تعلق ابتداءسے ہی مسائل کا شکار ہوگیا تھا۔ ڈیانا اکثر شہزادہ چارلس کو طنزاً کہتی تھیں ”تم کبھی بھی بادشاہ نہیں بنو گے۔“ وہ شہزادہ چارلس سے بہت ناخوش رہتی تھیں اور ان کے لئے واحد خوشی پرنس ولیم اور ہیری کی پیدائش کی صورت میں سامنے آئی۔

کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ڈیانا شادی سے پہلے ہی شاہی خاندان کے متعلق گہرے شکوک و شبہات میں مبتلاہوچکی تھیں۔ انہیں بالمورال میں اپنے ہنی مون کے موقع پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ شاہی خاندان کی جانب سے انہیں نشہ آور دوا کے ذریعے بیہوش کردیا جائے گا۔ وہ اس موقع پر سخت ڈپریشن، ذہنی تناﺅ اور خود کو نقصان پہنچانے جیسے تشویشناک رویے کا مظاہرہ بھی کررہی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہنی مون کے دوران شہزادی کو واقعی نشہ آوور گولی ویلیم کھلانے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے اسے کھانے سے انکار کردیا۔



طویل تلخی کے بعد بالآخر ڈیانا اور چارلس کے درمیان طلاق ہوگئی اور پھر 31 اگست 1997ءکو وہ پیرس میں ایک کار حادثے میں دنیا سے رخصت ہوگئیں۔