برطانوی شہزادے ولیم کے ہاں نئے مہمان کی آمد متوقع، کیٹ میڈلٹن نے مصروفیا ت ترک کردیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کے شہزادہ ولیم اور ان کی بیوی کیٹ میڈلٹن کے ہاں تیسرے بچے کی ولادت متوقع ہے جبکہ کیٹ شدید علالت کے سبب اپنی طے شدہ مصروفیات اور تقاریب میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔

شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرل یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ڈچز آف کیمبرج تیسری مرتبہ امید سے ہیں۔اس خبر پر شہزادہ ولیم، ان کی دادی اور ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم سمیت شاہی خاندان نے انتہائی خوشی کا اظہار کا ہے۔

واضح رہے کہ شاہی جوڑے کے سب سے بڑے بیٹے چار سالہ شہزادہ جیارج نے لندن میں اسکول کا آغاز کردیا ہے جبکہ ولیم اور کیٹ مڈلٹ کی ایک دو سالہ بیٹی شہزادی چارلٹ بھی ہیں۔

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM