جمائما خان نے اپنے ہی بھائی کو سوشل میڈ یا پر ڈانٹ دیا ،ایسی بات کہہ دی کہ ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما خان امیگریشن پالیسی کے حوالے سے بیان دینے پر دنیا کے سامنے اپنے سگے بھائی سے الجھ پڑیں ۔

تفصیل کے مطابق لندن حملوں کے بعد امیگریشن پالیسی کے حوالے سے دونوں بہن بھائی مائیکروں بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر آمنے سامنے آگئے اور دنیا کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ۔جمائما خان کے بھائی 36سالہ بین گولڈ سمتھ نے ٹوئٹر اکاوئنٹ پر پیغام لکھا کہ ہم نے دریا کے لیے کتنا خون مقرر کر رکھا ہے ؟اور ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد سے خطرہ بڑھے گا۔

How much blood constitutes a river? And when might we acknowledge that perhaps Enoch Powell had a point on the dangers of mass immigration? — Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) June 4, 2017

انہوں نے کہا کہ برطانوی لوگوں نے سمجھنا شروع کردیا ہے کہ مسلسل حملوں کے خوف میں اسرائیل میں زندگی کیسی ہو گی ۔بین گولڈ سمتھ نے اینوک پاول کی 1968کی تقریر کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اینوک ک پاول کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہو گا کہ بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ۔

British people are starting to understand what life is like in Israel, under constant threat of attack, in the middle of the hornets' nest. — Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) June 4, 2017

اس کے جواب میں جمائما خان نے کہا کہ لوگوں میں ہیجانی کیفیت اور خوف پھیلانے والی خبریں دینے سے کوئی مدد نہیں ہو گی ،لندن بہت محفوظ شہر ہے ۔

1 in 4 jihadist convictions is a white or black convert to Islam. How does banning immigration help that? https://t.co/SmkwrUJwfO — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) June 4, 2017

انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں دہشت گردی سے زیادہ لوگ کتوں کے کاٹنے سے مرتے ہیں ،کتے کے کاٹنے سے ہر سال 18اموات ہوتی ہیں جبکہ دہشت گردی سے ہر سال صرف 1.4لوگ مرتے ہیں ۔جمائما خان نے کہا چار میں سے ایک جہادی سفیدفارم یا بلیک فارم شخص ہوتا ہے تو پھر امیگریشن پر پابندیاں لگا کیسے مدد ملے گی؟۔ایک اور ٹوئٹ میں جمائما خان نے اپنے بھائی کو یاد دلا یا کہ اس کے یہودی دادا بھی جرمنی سے ہجرت کر کے لندن آئے تھے ۔

In UK, you're more likely to be killed by dogs (average 18 deaths per year) than terrorism (1.4 deaths per year) Fear mongering doesn't help https://t.co/YovUOfUivQ — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) June 4, 2017