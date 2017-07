’ آج میرا اسکول میں آخری اور ٹویٹر پر پہلا دن ہے‘: ملالہ یوسف زئی

لندن (ویب ڈیسک)نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے سماجی رابطوں کی سائیٹ ٹوئٹر سے استفادہ شروع کردیا۔انہوں نے ’ہائی ٹوئیٹر‘ سے اپنے پہلے ٹویٹ کا آغاز کیا جس پر 958مداحوں نے ردعمل کا اظہار اور تبصرہ کیا، پہلے ٹویٹ کوتین ہزار تین سو سے زائد نے ری ٹویٹ کیا اور بارہ ہزار سے زائد نے اسے پسند کیا۔

اپنے دوسرے ٹویٹ میں ملالہ نے لکھا کہ’ آج میرا سکول میں آخری اور ٹویٹر پر پہلا دن ہے‘، جسے تین ہزار چار سو نے ری ٹویٹ کیا اور نو ہزار سے زائد بار پسند کیا گیا۔ملالہ نے سات جولائی کی شام پہلی بار ٹویٹر پر سات ٹویٹ کیے ،ایک گھنٹے کے اندر ٹوئیٹر پر ان کے فالوورز کی تعداد لاکھ سے تجاوز کرگئی،نو بجے تک ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد ان کے ٹوئٹر مداح ہو چکے تھے۔ انہوں نے شام سات بجے اپنا پہلا ٹویٹ کیا جب کہ سات بج کر آٹھ منٹ تک سات ٹویٹس کیے۔بنیادی طور پر انہوں صرف دو ٹویٹس کیے ،دوسرا ٹوئٹس چھ حصوں پر مشتمل تھا،انہوں نے لکھا کہ” سیکنڈری سکول(ہائی سکول) سے گریجوایشن میرے لئے ایک تلخ شیریں تجربہ ہے میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت پرجوش ہوں۔

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD]