لندن کی انڈرگراﺅنڈ ٹرین میں دھماکہ ،20مسافرزخمی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) لندن کے مغربی علاقے میں انڈرگراﺅنڈ ٹرین میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میںکم ازکم 20مسافرزخمی ہوگئے، سات زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ۔

برطانوی پولیس کے مطابق دھماکہ دراصل ٹرین کے اندر موجود ایک سفید کنٹینر پھٹنے سے ہواجس کے بعد آگ لگ گئی ،ہم بارسن گرین انڈرگراﺅنڈ سٹیشن کے واقعے سے متعلق آگاہ و لمحہ بہ لمحہ رابطے میں ہیں،دھماکے کے فوری بعد فائربریگیڈ ، امدادی ادارے اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں جبکہ پولیس حکام نے تحقیقات شروع کردیں۔

عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور اس دھکم پیل میں بھی کئی افرادزخمی ہوئے ہیں۔

سکائی نیوز کے مطابق دھماکے کے بعدسٹیشن سیل کردیاگیا، ار ل کورٹ اور ویملڈن کے درمیان ڈسٹرکٹ لائن سروس معطل کردی گئی ۔

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1