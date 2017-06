جمائمہ خان نے پاکستان کی جیت کا جشن مناتے ہوئے ٹوئٹر پر صرف ایک جملہ لکھ کر ہی 20 کروڑ پاکستانیوں کے دل جیت لئے، ایسا کیا لکھا تھا؟ جان کر عمران خان بھی خوش ہو جائیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں بھارت کیخلاف تاریخی فتح کا جشن آج بھی جاری ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی یادگار فتح سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔



ایک جانب جہاں پاکستانی جشن منانے میں مصروف ہیں تو دوسری جانب سیاست کے کپتان عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان بھی پاکستان کی جیت پر خوشی سے نہال ہیں۔

وہ ناصرف اس میچ کیلئے پاکستان کو سپورٹ کرتی رہیں بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی میچ دیکھتے ہوئے تصویر بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپ لوڈ کی۔

A post shared by Jemima Khan (@khanjemima) on Jun 18, 2017 at 8:06am PDT



میچ میں جب پاکستان کی فتح ہوئی تو جمائمہ نے جشن منانے کا منفرد انداز اپنایا اور کچھ بھی لکھنے کے بجائے ٹوئٹر پر صرف اتنا ہی لکھ دیا” پاکستان زندہ باد“ اور ساتھ ہی بلے، پاکستان کے جھنڈے اور تالی بجاتے ایموجیز بھی لگا دئیے۔



جمائمہ خان کی جانب سے اس انداز میں پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر پاکستانی بھی کافی مشکور ہوئے اور ان کیساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کیلئے ان کے جذبات پر شکریہ ادا کیا۔

اس کے علاوہ جب پاکستان جیت کے قریب پہنچ چکا تھا تب جمائمہ کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پرانا ملی نغمہ ”ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گا ہاں جیتیں گے“ شیئر کیا اور کہا کہ سنہری دور کا یہ ملی نغمہ ذہن میں اٹک گیا ہے۔

Hum Hain Pakistani Hum Jeetain Gay (stuck in my head from the olden days) https://t.co/aZYgjbrH0j