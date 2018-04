”میں اس آدمی کو تلاش کر رہا ہوں جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، معافی مانگی نہیں تھی بلکہ ۔۔۔ “ نہال ہاشمی ایک بار پھر میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے معافی مانگی نہیں بلکہ ان سے معافی منگوائی گئی تھی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے اینکر پرسن منصور علی خان نے نہال ہاشمی کا تفصیلی انٹرویو کیا ہے جو آج (اتوار) رات نشر کیا جائے گا۔ منصور علی خان کی جانب سے نہال ہاشمی کے انٹرویو کا ایک ٹیزر (چھوٹا سا کلپ ) ٹوئٹر پر شیئر کیا گیا ہے جس میں دونوں کے مابین ہونے والے سخت مکالموںکو دکھایا گیا ہے۔ انٹرویو کے دوران نہال ہاشمی نے کہا کہ انہیں باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جارہا ہے اور وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ سے معافی نہیں مانگی بلکہ ان سے معافی منگوائی گئی ہے۔

خیال رہے کہ 28 مئی 2017 کو نہال ہاشمی کی طرف سے دھمکی آمیز گفتگو کی گئی تھی جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر انہیں یکم جنوری 2018 کو ایک ماہ قید کی سزا سنادی تھی۔ یکم فروری کو جیل سے باہر آتے ہی نہال ہاشمی نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے ججز کو براہ راست گالیاں دیں جس پر چیف جسٹس نے دوبارہ نوٹس لے لیا تاہم اس بار نہال ہاشمی کی جانب سے مانگی جانے والی معافی کو قبول کرلیا گیا۔

’’ نہال ہاشمی کے انٹرویو کی ویڈیو دیکھیں ‘‘

Tonight in "To The Point" - An Exclusive Interview with Nehal Hashmi (@MNehalHashmi) @pmln_org pic.twitter.com/R1CkKLuFxD