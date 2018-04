سابق وزیراعظم نوازشریف اپنی صاحبزادی مریم نوازکے ہمراہ سوات پہنچ گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم نوازشریف جلسے سے خطاب کیلئے سوات پہنچ گئے ، مریم نواز، کیپٹن (ر)صفدراور پرویز رشید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔

تفصیلات کے مطابق نوازشریف اپنی صاحبزادی مریم نوازکے ہمراہ خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد پہنچے جہاں کیپٹن صفدر، پرویز رشید اور دیگر ن لیگ کے رہنماﺅں نے ان کا استقبال کیا۔

سابق وزیراعظم نوازشریف خصوصی طیارے کے ذریعے جلسے سے خطاب کیلئے سوات پہنچ گئے ہیں،مسلم لیگ ن کے رہنما امیر مقام نے ان کا استقبال کیا ،سابق نوازشریف سخت سکیورٹی میں امیر مقام روانہ ہو گئے جہاں وہ ظہرانے کے بعد جلسہ گاہ جائیں گے۔

جلسے سے مسلم لیگ ن نے قائد نوازشریف اور مریم نواز خطاب کریں گے ،جلسے کیلئے انتظامات مکمل کر لئے گئے،اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں، پنڈال میں ن لیگ کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔

