چیف جسٹس کی پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھے ایسی تصویر سامنے آگئی کہ دیکھ کر آپ بھی خوش ہوجائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار ان دنوں کراچی میں موجود ہیں جہاں وہ مختلف مقدمات کی سماعت کررہے ہیں اور گزشتہ شام سیکیورٹی کے بغیر سی ویو پربھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ پہنچے تھے جہاں انہوں نے ہلکی پھلکی واک اور تازہ ہوا سے لطف اٹھایا لیکن اب چیف جسٹس کی ایک ایسی تصویر سامنے آگئی جسے دیکھ کر آپ خوش ہوجائیں گے ۔

زیر نظر تصویر میں دیکھا جاسکتاہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قومی ایئرلائن کی پروازمیں اپنی منزل پر جانے کے لیے سوار ہیں جبکہ ایئرہوسٹسز اور دیگر سٹاف ان کیساتھ تصویر بنارہاہے اور چیف جسٹس بھی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔

یادرہے کہ پی آئی اے زبوں حالی کا شکار ہے اور ایئرلائن کی انتظامیہ کامیابی کیلئے کوشاں ہے اور اس کیلئے مختلف سوشل میڈیا مہمات کا بھی سہارالیاجارہاہے ، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں جدہ سے لاہور آنیوالی پرواز میں بزرگ مسافر کی طبیعت ناساز ہونے پر ایئرہوسٹس انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا اور دوا وغیرہ کھلارہی ہیں ۔

At PIA, passengers always come first! We care for our passengers' needs & work with a passion to serve! Crew member, Rubina Javaid served an unwell passenger with her own hands on PK 760 & in return received lots of prayers for PIA! That's all we could ask for! #PIA #PIACares pic.twitter.com/bbzI6KDq6f