نیوزی لینڈ کے خلاف انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)کرائسٹ چرچ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کے اختتام تک انگلینڈ نے دوسری اننگ میں3وکٹوں کے نقصان پر202رنز بناتے ہوئے مخالف ٹیم پر 231رنز کی برتری حاصل کرلی۔

Half-centuries from Mark Stoneman and James Vince help England get 231 ahead in the final Test. #NZvENG SCORECARD ➡️ https://t.co/HUvzTsvGZK pic.twitter.com/44xjShyOis