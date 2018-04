جوہانسبرگ ٹیسٹ،ساﺅتھ افریقہ کی گرفت مضبوط

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)جوہانسبرگ میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں ساﺅتھ افریقہ نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگ میں 3وکٹوں کے نقصان پر134رنز بناتے ہوئے مخالف ٹیم پر401رنز کی برتری حاصل کرلی ۔

At stumps on the third day, #SA have boosted their lead to 401, with du Plessis and Elgar taking them to 134/3. #AUS can be proud of their efforts today, though.#SAvAUS SCORECARD! ????https://t.co/FTEKOfiLjS pic.twitter.com/90FGjIIKJZ