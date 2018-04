دورہ پاکستان کے لئے ویسٹ انڈیز بورڈ کا شکریہ:شاہد آفریدی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ کے سٹار شاہد آفریدی نے پاکستان کے دورے کے لئے اپنی ٹیم بھیجنے پر ویسٹ انڈیز بورڈ کا شکریہ ادا کیا۔

What a great day! International cricket returns to Karachi. Thank you West Indies Cricket Board and good luck to young Pakistan team esp debutants Asif and Hussain!