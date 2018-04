ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ،پاکستان نے کئی ریکارڈ اکھاڑ پچھاڑ دیئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والی تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے 143

رنز سے کامیابی سمیٹ کرکئی ریکارڈ اکھاڑ پچھاڑ دئے۔

REPORT: The first T20I in Karachi, saw Pakistan achieve their joint highest score in T20Is, and the West Indies their lowest in the format. #PAKvWI REPORT ⬇️ https://t.co/8mzBLOUuVE pic.twitter.com/4FHW24nb6E

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 143رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی ، جو کسی بھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں دوسری سب سے بڑی کامیابی ہے ۔اس کے علاوہ ویسٹ انڈیزکا یہ سکور نہ صرف پاکستان کے خلاف سب سے کم ہے بلکہ انفرادی طور پر بھی سب سے کم ہے۔

The second biggest win in T20I history! ???????? Pakistan have bowled the West Indies out for 60 in Karachi. They win the first T20I by 143 runs!#PAKvWI Scorecard ⬇️ https://t.co/7PjtsNpQVN pic.twitter.com/QX8X1Ud6Aj