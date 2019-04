پی ٹی وی کی لیجنڈ نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ نے ایک مرتبہ پھر خبریں پڑھ کر ماضی کی یاد تازہ کردی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پی ٹی وی کی لیجنڈ نیوزکاسٹر عشرت فاطمہ کو 23مارچ پر صدرمملکت عارف علوی نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ نیوزکاسٹر کے طور پر اپنی بہترین کارکردگی پر یہ اعزاز پانے کے گزشتہ دنوں وہ ایک نجی ٹی وی کے شو میں بطور مہمان شریک ہوئیں جہاں میزبان کی فرمائش پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر خبریں پڑھ کر ماضی کی یاد تازہ کر دی۔ ویب سائٹ ’پڑھ لو‘کے مطابق اس موقع پر عشرت فاطمہ نے اسی طرح دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا جیسے ہم انہیں پی ٹی وی پر دیکھتے تھے اور پورے وقار کے ساتھ خبریں پڑھیں۔

What happened when I requested @Ishratfatima63 to read news for us live? I was mesmerised ???? A must watch !! pic.twitter.com/ykvSYHXEnh