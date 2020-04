بھارت میں ہندو فیملی کا کورونا زدہ لاش وصولی سے انکار لیکن پھر آخری رسومات کس نے ادا کیں؟ جان کر آپ بھی داد دیں گے

نئی دہلی(ویب ڈیسک) بھارت میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کی میت کو اہل خانہ نے کورونا وائرس کا مشتبہ مریض قرار دیتے ہوئے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کردیا جس پر مسلمانوں نے آخری رسومات ادا کیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر معروف مصنفہ زینب سکندر نے اپنی ٹویٹ میں ریاست اتر پردیش کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک ہندو کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں تاہم اس موقع پر ہلاک ہونے والے شخص کے اہل خانہ سمیت کوئی ایک بھی ہندو موجود نہیں ہے۔

In Bulandshahr, a man named Ravishankar died. Because of the #COVID fear, none of his relatives came to lift the bier. His Muslim neighbours came,lifted the bier & also chanted "Ram Naam Satya hai" in the funeral procession. pic.twitter.com/g4TLPsxdpH