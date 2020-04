کورونا کیخلاف جنگ، یووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ نے تمام ’اختلافات‘ ایک طرف رکھ کر شاہد آفریدی کیلئے پیغام جاری کر دیا، جان کر آپ بھی داد دئیے بغیر نہ رہ سکیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں شاہدآفریدی انسانیت کی خدمت کیلئے بھرپور کام کر رہے ہیں جس پر پاکستانی قوم تو ان کی تعریف کر رہی ہے لیکن اب بھارتی کرکٹرز یووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ نے بھی ان کیلئے زبردست پیغام جاری کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق دنیا اورخصوصا جنوبی ایشیاءاس وقت مہلک وائرس سے جنگ لڑنے میں مصروف ہے اور ایسے میں پاکستان کے سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی بھی انسانیت کی خدمت کےلئے پیش پیش ہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں شاہد آفریدی کی مدد کی اپیل نے جہاں مقامی کھلاڑیوں اور شائقین کی توجہ مبذول کی وہیں بھارتی کرکٹ لیجنڈزیووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ بھی نے اس کارخیر میں حصہ لینے کی حمایت کی۔

سابق بھارتی آل راؤنڈر یوراج سنگھ ٹوئٹر پرویڈیوپیغام دیتے ہوئے آفریدی فاؤنڈیشن کوسراہتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”یہ آزمائش کا وقت ہے ،اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تلاش کریں خاص طور پر کم خوش قسمت لوگوں کو۔ ہمیں بھی کچھ حصہ ڈالنے دیں ، میں شاہد آفریدی کے اس عظیم جذبے کی حمایت کرتا ہوں اوران کے ساتھ ہوں ،آپ سب لوگ بھی ان کی مدد کریں۔“

These are testing times, it’s time to lookout for each other specially the ones who are lesser fortunate. Lets do our bit, I am supporting @SAfridiOfficial & @SAFoundationN in this noble initiative of covid19. Pls donate on https://t.co/yHtpolQbMx #StayHome @harbhajan_singh pic.twitter.com/HfKPABZ6Wh

اسی طرح بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ نے بھی شاہد آفریدی کی انسان دوستی جذبے کے تعریف کی اور کہا کہ آفریدی عوام کیلئے بہترین کام کر رہے ہیں اوراس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ دونوں بھارتی کھلاڑیوں نے نہ صرف شاہد آفریدی کی حمایت کی بلکہ عوام سے شاہدآفریدی فاؤنڈیشن میں عطیات دینے کی بھی اپیل کی۔

شاہد آفریدی نے دونوں کھلاڑیوں کی اس حمایت اورتعاون پران کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبے کوسراہا۔شاہد آفریدی نے ٹوئٹر پر پیغام میں لکھا کہ آپ خود اور میرے بھائی ہربھجن سنگھ دونوں کی حمایت کرنے کیلئے آپ کا شکریہ، آپ تعاون کے بہت بڑے ستون ہیں۔ خاص طور پر جب انسانیت کی بات آتی ہے تو ہمارا یہ بندھن محبت اور امن کی سرحدوں کو عبور کرلیتا ہے۔ آپ کیلئے اور نیک جذبوں کیلئے بہت سی نیک خواہشات ہیں۔

Thank you for all you support-both yourself & my brother @harbhajan_singh are huge pillars of support; this bond we have shows love & peace transgresses borders when it comes to humanity especially. Best wishes to you with your noble endeavours with @YOUWECAN #DonateKaroNa https://t.co/IVhqywdl3q