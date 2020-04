شاہد آفریدی کی حمایت کیوں کی؟ بھارتی اپنے ہیروز یووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ کیساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ایسی تفصیلات سامنے آ گئیں کہ انسانیت بھی شرما جائے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین سے پھیلنے والے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں اموات ہو چکی ہیں اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں لاک ڈاﺅن کی صورتحال ہے جس کے باعث دنیا بھر کی کئی معروف شخصیات سماجی کاموں میں مصروف ہیں۔

پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی بھی اپنی فاﺅنڈیشن کے ذریعے پاکستان میں لاک ڈاﺅن سے متاثر ہونے والے غریب طبقے کی مدد کیلئے کام جاری رکھے ہوئے ہیں جس پر انہیں ناصرف پاکستانیوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے بلکہ بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ نے بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے حمایت کی تاہم اس مصیبت کی گھڑی میں بھی بھارتی عوام کے دل سے ’بغض پاکستان‘ نہیں نکل سکا جنہوں نے اپنے ہی ہیروز کو ایک کارخیر کی تعریف کرنے پر تنقید کے نشانے پر رکھ لیا ہے۔

بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ اور یووراج سنگھ نے اپنے پیغامات میں کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے میں پیش پیش شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے اقدامات کو خوب سراہا۔انہوں نے نا صرف شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی تعریف کی بلکہ عوام سے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں عطیات دینے کی اپیل بھی کی جس پر شاہد آفریدی نے یووراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ کی حمایت اور انسانیت کیلئے محبت کے اس جذبے کا شکریہ بھی ادا کیا۔

These are testing times, it’s time to lookout for each other specially the ones who are lesser fortunate. Lets do our bit, I am supporting @SAfridiOfficial & @SAFoundationN in this noble initiative of covid19. Pls donate on https://t.co/yHtpolQbMx #StayHome @harbhajan_singh pic.twitter.com/HfKPABZ6Wh