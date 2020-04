کورونا کیخلاف جنگ کیلئے فنڈ جمع کرنے کا معاملہ، انگلش کھلاڑی جوز بٹلر نے ایسی قیمتی ترین چیز نیلام کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہر کوئی دل کھول کر تعریف کرے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس کیخلاف جنگ میں فنڈ جمع کرنے کیلئے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز جوز بٹلر نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ورلڈکپ 2019ءکے فائنل میں پہننے والی شرٹ کو نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق انگلش کرکٹر جوز بٹلر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہسپتال، ڈاکٹرز، طبی عملہ اور نیشنل ہیلتھ سروس سٹاف کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کرنے کیلئے ناقابل یقین خدمات انجام دے رہے ہیں، ایسے میں انہیں بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہماری ضرورت ہوگی۔

انگلش کھلاڑی نے کہا کہ گزشتہ ہفتے رائل برومپٹن اور ہیئرفیلڈ ہسپتال کی جانب سے کورونا کے مریضوں کی زندگی بچانے کیلئے طبی آلات کیلئے ایمرجنسی اپیل کی تھی ،ایسے میں ان کی مدد کیلئے میں فنڈ جمع کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ورلڈکپ فائنل کی شرٹ عطیہ کرنے جارہا ہوں جس پر ورلڈکپ سکواڈ کے تمام کھلاڑیوں کے دستخط ہوں گے۔

