 کابینہ مشاورت کے بعد بھارت سے تجارت کا اصولی فیصلہ ہوگا، شیریں مزاری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ کابینہ مشاورت کے بعد بھارت سے تجارت کا اصولی فیصلہ ہوگا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے شیریں مزاری کا کہناتھا کہ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تمام منصوبوں کی منظوری دیتی ہے، کابینہ کی منظوری کے بعد ہی فیصلوں کو حکومت سے منظوری کا درجہ ملتا ہے، آج کابینہ میں بھارت سے تجارت سمیت ای سی سی کے فیصلوں پر بحث ہوگی جس کے بعد بھارت سے تجارت اور دیگر معاملات کے بارے فیصلہ کیا جائے گا۔میڈیا کو کم از کم اس سے آگاہ ہونا چاہئے۔

Just for the record - All ECC decisions have to be approved by Cabinet & only then they can be seen as "approved by govt"! So today in Cabinet there will be discussion on ECC decisions incl trade with India & then govt decision will be taken! Media shd be aware of this atleast!