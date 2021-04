صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ ویکسی نیشن کا عمل تیز کریں، اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن) وفاقی وزیر اسد عمرکا کہنا ہے کہ صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ ویکسی نیشن کی رفتار میں اضافہ کریں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں اسد عمرکا کہناتھا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن کے اجلاس میں آ ج ویکسی نیشن سے متعلق انتظامی امورکاجائزہ لیا گیا ہے ۔چین سے خریدی گئی 5 لاکھ 60 ہزارویکسین کی خوراکیں کل پاکستان پہنچی ہیں جبکہ 5 لاکھوں خوراکوں پرمشتمل ایک اورکھیپ آج پہنچ جائےگی۔

Recieved 5 lakh 60 thousand procured vaccines yesterday. Another 5 lakhs will arrive tonight. Reviewed the vaccine administration situation in NCOC today and asked the provinces to increase the pace of vaccination to fully utilize the vaccines which have been made available