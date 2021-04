وزیر اعظم عمران خان نے والد کے ہمراہ نایاب تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خا ن نے بدھ کے روزسماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے والد اور بہن کے ساتھ اپنی ایک نایا ب تصویر شیئر کی ہے ۔

عمران خان نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ”میرے والد اور بہن کے ساتھ جب میں شاید دو سال کا تھا“ ۔

With my father & sister when I was probably two years old.

بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وزیر اعظم کے والد انہیں گود میں اٹھائے کھڑ ے ہیں اور ان کی بہن ساتھ کھڑی ہیں۔ان کے والد سفاری سوٹ میں ملبوس ہیں جبکہ وزیر اعظم قمیض اور شارٹ پہنے ہوئے ہیں۔تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ا ن کے گھر پربنائی گئی ہو مگر وزیر اعظم نے جگہ کی نشاندہی نہیں کی ہے۔عمران خان کے سوشل میڈیا اکاو¿نٹس پر انکی نجی تصویریں اکثر اوقات فالورز کے لئے شیئر ہوتی رہتی ہیں۔

گزشتہ روز پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے عمران خا ن کے سیاسی کیئریر کے آغاز پر بنائی گئی تصویر شیئر کی گئی تھی جب بچپن میں حماد اظہر ان کے پیچھے کھڑے تھے۔

Fun fact: The kid in this picture is now our Finance Minister - @Hammad_Azhar

When PM Imran Khan started politics, he said that his voters are currently young but when they are eligible to vote, he’ll succeed. Not only him, but his support base is also achieving big milestones! pic.twitter.com/LkdWzAegQp