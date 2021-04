’’سر آپ نے انڈر ویئر کس رنگ کا پہنا ہے‘‘ مداح کے اس سوال پر شارخ خان ’غصے‘ میں آ گئے، کیا جواب دیا؟ جانئے

ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ اداکار شارخ خان اکثر اوقات ٹویٹر پر مداحوں کے سوالات کے دلچسپ جوابات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس مرتبہ ایک مداح نے اداکار سے نجی نوعیت کا سوال کر لیا جسے سن کر شارخ خان کو غصہ آیا اور انہوں نے مختصر بات کرتے ہوئے صارف کو کرارا جواب دیدیا ۔

شوبز انڈسٹری سے وابستہ معروف شخصیات ہمیشہ مداحوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ نت نئے طریقے متعارف کرواتے رہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا خاص طور پر ٹوئٹر اور انسٹاگرام نے فنکاروں کا یہ کام بہت آسان کردیا ہے۔ فنکار اکثر ’’مجھ سے سوال پوچھیں‘‘ کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے مداحوں کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔

Incase someone wonders what was the question.. pic.twitter.com/NaBOC0XCIo