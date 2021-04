ملکی معشیت کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ نو ماہ میں پاکستان کی برآمدات میں سات فیصد اضافہ ہوا ہے۔

وزیراعظم کے مشیرتجارت رزاق دادؤ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جولائی سے مارچ 2021 کے دوران ملکی برآمدات میں سات فیصد اضافہ ہوا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر رزاق داؤد نے ٹوئٹ کیا کہ 9 ماہ کے دوران برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔مارچ2021 میں برآمدات میں 2.345بلین ڈالر کی بڑھوتی دیکھی گئی، یہ پچھلے10سال میں ماہانہ بنیاد پر سب سے زیادہ ہے۔

Ministry of Commerce is glad to share that according to provisional figures, in March 2021 our exports increased to USD 2.345 Billion. This is an increase of 13.4% over Feb-2021. It is the monthly highest in last ten years.