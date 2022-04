بابر اعظم نے بڑے ریکارڈاپنے نام کر لیے بابر اعظم نے بڑے ریکارڈاپنے نام کر لیے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) دورہ پاکستان پر موجود آسٹریلوی ٹیم کو گزشتہ روز دوسرے ون ڈے میں شکست کے ساتھ ہی کپتان بابر اعظم نے کئی اہم ریکارڈ بھی اپنے نام کر لئے ۔

گزشتہ روز ٹاپ آرڈر پر بلے بازی کیلئے آنے والے بابر اعظم نے 114 رنز کی اننگز کھیلی ،بابر اعظم بطور کپتان سب سے زیادہ سنچریاں سکور کرنے والے پاکستانی کپتان بن گئے ہیں، بابر نے بطور کپتان 4 سنچریاں سکور کیں ۔

اس سے قبل اظہر علی نے 3، شاہد آفریدی اور انضمام الحق نے دو، دو سنچریاں سکور کی تھیں۔

گرین شرٹس کی جانب سے کپتان بابر اعظم اور امام الحق نے شاندار سنچریاں سکور کیں۔بابر اعظم نے شاندار پرفارمنس سے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں۔

Most Hundreds as Captain for Pakistan in ODIs: ???????????????????? ???????????????? ???? Azhar Ali 3 Inzamam-ul-Haq 2 Shahid Afridi 2 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/VKf4cS0LgQ — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 31, 2022

بابر اعظم بطور کپتان آسٹریلیا کے خلاف سب سے زیادہ 114 رنز سکور کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔

ان سے قبل عمران خان نے 1990 میں آسٹریلیا کے خلاف 82 رنز بنائے تھے جبکہ جاوید میانداد نے 74، انضمام الحق نے 72 اور محمد حفیظ نے 72 رنز سکور کیے تھے۔

بابر اعظم نے کم سے کم اننگز میں 15 ون ڈے سنچریاں سکور کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا۔

بابر اعظم نے 83 اننگز میں 15 سنچریاں مکمل کیں، اس سے قبل جنوبی افریقا کے ہاشم آملہ نے 86 اننگز میں 15 سنچریاں سکور کی تھیں۔