" پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں سے میرے اختلاف کی وجہ سے مجھ سے رابطے کیے جارہے ہیں لیکن ۔ ۔ ۔" صوبائی وزیر عاطف خان نے اعلان کردیا

پشاور (ویب ڈیسک) صوبائی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عاطف خان کا کہنا ہے کہ مجھ سے مختلف لوگ رابطہ کررہے ہیں ۔

انہوں نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں سے میرے اختلاف کی وجہ سے مجھ سے رابطے کیے جارہے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اختلافات دور ہوگئے ہیں۔

صوبائی وزیر نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا اور انہی کے ساتھ رہوں گا ، ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ تصویر بھی شیئر کی۔

I am being approached by different people because I had some differences with a few persons in PTI which are over , i was with Imran khan and I am with Imran khan ???? pic.twitter.com/Ba3IIRBzAK