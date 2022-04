شاداب خان نے ٹیم کے واحد بادشاہ کا نام بتادیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کے ٹیم کے واحد بادشاہ کا نام بتادیا۔

روزنامہ جنگ کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلی جانے والی ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ میں شاندار فتح کے بعد شاداب خان نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر خصوصی پیغام جاری کیا۔شاداب خان نے کپتان بابر اعظم اور امام الحق کی کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بادشاہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام بابر ہے۔

WHAT A WIN. 2 hundreds in a row for Imam. Ek zaruri baat, badshah ek hi hai aur uska naam Babar hai. Team effort, fast bowlers were good and Fakhar provided the start, finished calmly by Ifti bhai and Khushdil. As a team we will work harder. Keep believing. #PakistanZindabad pic.twitter.com/UQPf9qt8cL