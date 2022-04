" یہ میرا جنوری کا کالم ہے جس میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جانے کی بات لکھی، اب روس کہاں سے بیچ میں آگیا" حامد میر نے سوال اٹھادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی فنڈڈ سازش کی جارہی ہے اور ایک خط لہرایاجو بعد میں دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا لیکن اس کے مندرجات بیان کرنے کی بجائے دعویٰ کیا کہ ان کو آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، اس کے بعد وزیراعظم کے دورہ روس اور امریکہ کے بارے میں باتیں شروع ہوگئیں لیکن اب سینئر صحافی حامد میرنے جنوری میں لکھے گئے اپنے کالم کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ یہ میرا جنوری کا کالم ہے جس میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جانے کی بات لکھی، اب روس کہاں سے بیچ میں آگیا۔

ٹوئٹر پر حامد میر نے لکھا کہ ’ مہربانی کرکے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ واشنگٹن پوسٹ میں جنوری 2022ءمیں لکھے گئے کالم کا لنک ہے جس میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالنے کی پیشینگوئی کی تھی۔ وہ یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ تحریک عدم فروری 2022ءمیں اس کے دورہ روس کا نتیجہ ہے ؟۔

Pls don’t try to fool us. Here is link of my @washingtonpost column in January 2022 where I predicted the downfall of @ImranKhanPTI through a no-confidence. How can he claim that no-confidence was the result of his Russia visit in Feb 2022? https://t.co/44OV8MEMTA… pic.twitter.com/8vibEWPIVo