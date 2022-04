اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے ایک بار پھر ان پر تنقید کر دی ۔سوشل سائٹ ٹویٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان تاریخ کا حصہ ہیں ،ہمیں اکٹھے رہتے ہوئے نئے پاکستان میں پھیلے گند کو صاف کرنے پر توجہ دینی چاہیے ۔

تفصیلات کے مطابق ریحام خان کے ایک مداح نے ان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پاکستان کی ایک بہادر بیٹی عمران خان کیخلاف ہمیشہ ملک اور قوم کیلئے کھڑی رہی۔ جس کے بعد ریحام خان نے اس ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا اور کہا کہ عمران خان اب تاریخ کا حصہ ہیں ،ہمیں اب اکٹھا رہتے ہوئے نئے پاکستان میں پھیلائے گند کو صاف کرنےپر توجہ دینی چاہیے۔

Imran is history!! I think we should focus on standing together for cleaning the mess Naya Pakistan has left. https://t.co/2Bp04ZDbqY