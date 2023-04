" میں نے سدھو کو سبق سکھانے کے لئے خدا سے موت مانگی" نوجوت کی رہائی سے ایک روز قبل ان کی اہلیہ نے جذباتی پیغام شیئرکردیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) سابق بھارتی کرکٹر اور کانگریس کے رہنما نوجوت سنگھ سدھو کی پٹیالہ جیل سے رہائی سے ایک روز قبل ان کی اہلیہ ڈاکٹر نوجوت کور سدھو نے جذباتی ٹوئٹ شیئر کر دیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے نوجوت کور سدھو نے لکھا کہ لگن سچی ہوتو جو مانگو مل جاتا ہے، پھر چاہے آپ ہوش و حواس میں ہوں یا حواس باختہ۔ میں نے سدھو کو سبق سکھانے کے لئے خدا سے موت طلب کی۔ نوجوت کی پنجاب سے محبت نے اسے ہر اپنے پیاروں سے دور کردیا تھا اور اب خدا کے اس کرم کا انتظار کر رہی ہوں۔

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ’خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تم مانگو گے، لیکن میری مرضی کے خلاف اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہر انسان کی تقدیر منزل اور سفر الگ ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا۔ اگر کسی کو درست ہونے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہے۔ یہ اُس کی دنیا ہے اور اسی کے قوانین ہیں۔

2/2 I will give you what you have asked for but not against the will of Supreme Consciousness. So HE left me in between. Each person’s destiny and journey is different. We have no right to question it. The only person who needs correction is our own self. HIS WORLD: HIS LAWS.